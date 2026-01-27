Pasajeros llenan AILA para verificar vuelos y esperar reprogramación

Cientos de pasajeros que habían quedado varados durante el fin de semana a causa de la tormenta invernal que golpea a Estados Unidos, comenzaron a viajar nueva vez desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), a medida en la que los vuelos son reprogramados. Pero siguen las suspensiones.

Durante un recorrido por la terminal, fue constatado que pasajeros afectados acudieron a verificar el estatus de los vuelos cancelados, mientras otros prefirieron esperar la reprogramación en las cercanía de las aerolíneas.

El director de prensa de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), José Luis López, dijo que en todas las terminales con cancelaciones normalizan poco a poco y salen hacia Estados Unidos.

“Los vuelos han ido normalizando, con retrasos pero salen”, expresó, al conversar anoche por teléfono con este medio.

Nueve vuelos reanudados a Nueva york y Boston

El vocero de Aerodom dijo que han salido nuevos vuelos hacia Nueva York y Boston.

Hasta ayer, en el país habían sido cancelados 99 viajes, desde y hacia ciudades de Estados Unidos.

López informó además, que solo dos con rutas a Nueva York permanecen sin cambio hasta nuevo aviso, debido al severo temporal invernal que afecta a los aeropuertos estadounidenses.

Sostuvo que las aerolíneas han mantenido comunicación constante con los pasajeros afectados, notificándoles de manera oportuna las fechas y horas en las que podrán viajar a sus destinos.

Detalles

Respecto a los aeropuertos de Samaná y El Higüero, dijo que no han reportado cancelaciones hasta el momento, aunque las mantienen monitoreadas por las condiciones climáticas en los Estados Unidos.

En tanto que, en el Aeropuerto de Punta Cana han hecho ajustes y reprogramaciones, pero que anoche no había un número oficial de cancelaciones, como en otros.

Aclaró que las aerolíneas mantienen monitoreo de la evolución del clima en territorio norteamericano, debido a que su deterioro podría obligar a ajustes de última hora.