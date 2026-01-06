ONU alerta sobre precedente peligroso tras intervención en Venezuela

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

“Ha sido una intervención que ha socavado un principio fundamental del derecho internacional, que es la no intervención, que es ningún Estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado. Y es lo que ha pasado”, afirma en RFI Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

“Se ha utilizado como excusa para la intervención el historial de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno venezolano contra el pueblo. Pero eso no debe ser así. La rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos debe hacerse mediante un proceso legal en una corte de justicia y no mediante una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional”, subraya Hurtado.

“Claro que es importante, es fundamental que haya un proceso de rendición de cuentas por las violaciones repetidas del Gobierno venezolano contra su pueblo, pero hacerlo en un proceso justo, legal y centrado en las víctimas”, recalca.

“Tenemos temor de que eso sea un precedente y que se use la ley del más fuerte en vez de la ley establecida después de la Segunda Guerra Mundial, para que el mundo se gobierne de forma justa. La ley internacional no acepta que por un pretexto cualquiera haya una intervención. La ley internacional es muy clara: solo se puede intervenir en un tercer país si hay una autorización de ese propio país, si hay una autorización del Consejo de Seguridad, o sea, un argumento de legítima defensa.

“En este caso no hay y sí, sienta un precedente para que se pueda utilizar en otras situaciones. De hecho, la ley prohíbe no solo la acción, la intervención, sino la amenaza de la intervención. Lo que ha sucedido debe ser rechazado claramente, sin ambigüedades, por todos los que creen en un sistema de legalidad y justicia internacional”.

“Lo que le pedimos a Estados Unidos es que cumpla la ley internacional y garantice el pleno respeto a ese derecho internacional. Por la otra, pedimos a las autoridades venezolanas que hagan exactamente lo mismo, que respeten el derecho internacional y los derechos fundamentales de su pueblo”, indica portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

“El hecho de que se haya establecido ese decreto de emergencia nos preocupa porque se establece una situación en la que se permite la violación de derechos y ahora es el momento de lo contrario, de tener más derechos, de dar más derechos. Por tanto, estamos vigilantes sobre cómo se implementa ese estado de emergencia. Y si se implementan esas anunciadas restricciones a la libre circulación, a la confiscación de bienes, a la posibilidad de detenciones arbitrarias. Pedimos a las autoridades venezolanas que cumplan con la ley, con la ley internacional vigente y con la ley de Derechos Humanos”, concluye Hurtado.