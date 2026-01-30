ONU renueva por un año mandato oficina en Haití

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Naciones Unidas.- EFE

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad ayer, jueves, la renovación por un año del mandato de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (Binuh), cuya prórroga actual expiraba a finales de enero, en un contexto de creciente violencia de bandas armadas, un proceso político farragoso y un deterioro generalizado de la seguridad en el país caribeño.

El representante permanente adjunto de Panamá, Ricardo Moscoso, afirmó tras la votación que el nuevo mandato, redactado por su país junto con EEUU, busca fortalecer la oficina de la ONU en Haití en un contexto “complejo” por la situación de inseguridad.

“Este texto se ajusta al contexto actual y procura mantener un equilibrio entre el acompañamiento al proceso político y electoral y el apoyo a su sistema de justicia”, señaló.

El diplomático agregó que el mandato reforzará “el desarme de las pandillas y su reintegración, así como la protección de los derechos humanos".

Por su parte, la representante estadounidense Jennifer Locetta dijo que la lucha contra las pandillas es prioritaria y que debe “frenarse con un liderazgo firme y con el apoyo del pueblo haitiano". Locetta dijo que la comunidad internacional debe asistir a las autoridades haitianas para facilitar la celebración de elecciones en el país.