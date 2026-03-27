ONU urge respetar el embargo armas Haití para frenar violencia

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Ginebra. EFE.

Los Estados miembro de la ONU deben cumplir el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad contra Haití para frenar el tráfico ilícito que alimenta la grave violencia de bandas en el país, reclamó ayer la Oficina de ONU para los Derechos Humanos.

Su alta comisionada adjunta, Nada Al-Nashif, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el último informe de la oficina, que documenta la muerte de al menos 5,500 personas a causa de esa violencia de bandas entre marzo de 2025 y enero de 2026.

Estos grupos armados, que ya no sólo controlan buena parte de la capital, Puerto Príncipe, sino también amplias zonas en departamentos como Centro o Artibonito, “asesinan, secuestran, golpean y queman los cadáveres de quienes se interponen en su camino”, denunció.

El informe también señala que más de 1,570 mujeres y niñas fueron víctima de violencia sexual, y que las bandas reclutan menores para actividades criminales.

“Les obligan a cometer asesinatos, violencia sexual y secuestros, así como a destruir propiedades”, señaló Al-Nashif, quien también recordó que las bandas criminales restringen el acceso de civiles a alimentos, atención sanitaria y educación.

La oficina de la ONU advirtió que fuerzas de seguridad y firmas extranjeras contratadas para combatir las bandas han hecho uso excesivo de la fuerza en operaciones contra bandas criminales y personas acusadas de apoyarlas.