IDOPPRIL inaugura nueva Oficina Regional Cibao Sur fortalecer atención a trabajadores y empleadores

El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) inauguró la nueva Oficina Regional Cibao Sur. Se trata de una iniciativa que responde al crecimiento sostenido en la demanda de servicios y la mejora continua en la calidad de atención a trabajadores y empleadores de la zona norte del país.

El director ejecutivo del IDOPPRIL, doctor Agustín Burgos, indicó que la apertura de esta nueva oficina se sustenta en el comportamiento registrado en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales durante el período mayo–diciembre de 2025. En ese intervalo, se notificaron 2,075 accidentes de trabajo, de los cuales 1,592 fueron calificados, alcanzando 1,565 aprobaciones.

Asimismo, aseguró que se reportaron 12 enfermedades profesionales, con siete casos calificados y cinco aprobados. “Dichas cifras evidencian la necesidad de contar con una estructura regional que permita una atención más cercana, oportuna y eficiente”, manifestó.

El doctor Burgos destacó que “la Oficina Regional Cibao Sur nace con la visión de desconcentrar los servicios, reducir los tiempos de respuesta y ofrecer espacios adecuados, dignos y acogedores para la orientación, seguimiento e investigación de los casos”. Precisó que esto se hace priorizando siempre un trato humano, respetuoso y profesional.

La moderna instalación está ubicada en la calle Profesor Juan Bosch, número 106. Opera bajo la coordinación del director regional, doctor Nelson Cosme, y la encargada provincial, doctora Julyanna Corporán. Les asiste un equipo de profesionales capacitados para acompañar a la clase trabajadora en el proceso de restablecimiento de su salud.

Dicha regional abarca, específicamente, las provincias La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

Desde esta nueva sede, el IDOPPRIL promoverá activamente la prevención y protección de los riesgos laborales, ofreciendo servicios de calidad que incluyen: atención al usuario, investigación y reinvestigación de eventos, consulta especializada en ortopedia, evaluación médica y evaluación de discapacidad permanente.

