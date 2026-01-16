Indrhi realiza con éxito pruebas en compuertas y otros componentes de la presa Montegrande

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

AZUA-El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) realizó este jueves con rotundo éxito las pruebas en las compuertas radiales del vertedero de servicio de la presa Montegrande, como parte del procedimiento que está contenido en su manual operativo.

Así lo informó el director ejecutivo del Indrhi, Olmedo Caba Romano, quien tras las pruebas externó su agradecimiento al presidente de la República, Luis Abinader, por asumir esa obra como suya y construirla en tiempo récord y con gran calidad, calificándola de histórica para el país y especialmente para la región Suroeste.

“Hemos terminado con éxito la prueba de cada una de las compuertas del vertedor de servicio. Son pruebas necesarias para que, tal y como fueron diseñadas, puedan responder de manera efectiva a un estado de emergencia como consecuencia de lluvias extremas que generen situaciones especiales acá en la presa”, expresó. Dijo que también simularon un apagón eléctrico para probar la funcionalidad de los equipos de emergencia en la operatividad de las compuertas automatizadas, prueba que resultó altamente satisfactoria.

El titular del INDRHI precisó que para realizar las pruebas requerían que el embalse estuviera en su nivel máximo operacional, que es la cota 197.00 metros sobre el nivel del mar, el que fue alcanzado esta semana. Informó que los equipos verificados con agua a la elevación 197.00 fueron la central oleohidráulica, el panel eléctrico, el sistema de comandos, los servomotores o botellas hidráulicas que controlan con precisión la apertura y cierre de las compuertas, las compuertas y su sistema de sellado, funcionando todo como fue diseñado.

El funcionario precisó que las prueba en las compuertas radiales consistieron en su apertura durante 52 segundos con una medida de 200 milímetros, resultando en un caudal de 24.8 metros cúbicos por segundo (m3/s). Indicó que quedaron abiertas durante 2 minutos y que luego se empezó el comando de cierre total. Informó que el caudal que despachan diariamente para riego es de 20 m3/s, por lo que la prueba realizada no significó un aporte de agua significativo al cauce del río.

Respecto a la alerta verde emitida por el Comité de Operación de Emergencias (COE) debido a las pruebas en la presa Montegrande, el titular del INDRHI informó que, si bien, la descarga de agua durante las pruebas no representaría peligro para las comunidades aguas abajo, el protocolo indica que deben comunicar su realización al COE, para que ese organismo, a su vez, emita la alerta correspondiente, tal como lo establece la Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos. Destacó que ese protocolo funcionó efectivamente.

En las pruebas realizadas este jueves en la presa Montegrande participaron el presidente de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, Osiris de León; el director general del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5I) de las Fuerzas Armadas, general Jonás Reynoso; representantes del Comité de Operación de Presas y Embalses (COPRE), y del Comité de Operación del Río Yaque del Sur, y la gobernadora de Barahona, Oneida Catalina Féliz Medina. Por la empresa supervisora de la construcción de la presa asistió Joaquín Castro, mientras que la constructora estuvo representada por Alexandre Alves.

En tanto, el titular del INDRHI estuvo acompañado por el director de la Unidad Ejecutora de la obra, Carlos Javier; el director de Operaciones y Conservación de Sistemas de Riego, Juan Carlos Nova, y por los directores regionales Manuel Pineda, del Yaque del Sur, y Miguel González, de Lago Enriquillo.

*PIES DE FOTOS*

Foto 1.- El Director del INDRHI, Olmedo Caba Romano, mientras ofrece su valoración de las pruebas en la presa Montegrande.

Foto 2.- Parte de los invitados a las pruebas de las compuertas.

Foto 3.- Las cuatro compuertas en estado operativo, durante las pruebas.

*Dirección de Comunicaciones*

*15 enero de 2026*