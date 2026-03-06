Otro apagón masivo afecta a Cuba

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Habana. EFE

El nuevo apagón masivo en Cuba por avería mantenía ayer y por más de 24 horas 6 millones personas sin corriente, teléfono ni conexión a internet. Incluso el gas y la señal de televisión y radio fallaron.

La recuperación del fluido eléctrico está siendo lenta, en parte por la falta de combustible fruto del asedio petrolero de EE.UU., que impide producir energía con motores de generación, la palanca rápida empleada en grandes apagones previos. Estos sistemas encienden rápidamente y no necesitan corriente eléctrica previa, pero precisan diésel o fueloil, que desde enero no tienen.