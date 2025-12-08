Papa afirma “la paz es posible”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El papa León XIV afirmó ayer, domingo, tras el rezo del Ángelus que “la paz es posible” y que los cristianos, a través del diálogo con otras religiones y culturas, pueden contribuir a construirla, al reflexionar sobre su reciente viaje a Turquía y Líbano.

“Queridos hermanos y hermanas, lo que ha sucedido en los últimos días en Turquía y Líbano nos enseña que la paz es posible y que los cristianos, en diálogo con los hombres y mujeres de otras fes y culturas, pueden contribuir a construirla. No lo olvidemos, la paz es posible”, dijo el pontífice al dirigirse a los fieles desde la ventana del Palacio Apostólico.

El papa, que regresó el martes de su primer viaje apostólico a Turquía y Líbano, agradeció a todos aquellos que lo acompañaron en la oración durante su recorrido.

“En Turquía, tuve la alegría de encontrarme con la comunidad católica a través del diálogo paciente y el servicio a quienes sufren, y saben dar testimonio del Evangelio del amor y la lógica de Dios que se manifiesta en la pequeñez”, relató León XIV. Sobre el Líbano, León XIV afirmó que el país “continúa siendo un mosaico de convivencia” y expresó su consuelo al ver a tanta gente en las calles saludándolo.