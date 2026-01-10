Papa critica las incursiones militares en otros países

Publicado por AP Creado: Actualizado:

En su crítica más contundente a las incursiones militares de Estados Unidos, Rusia y otros países en naciones soberanas, el papa León XIV denunció el viernes el uso de la fuerza por parte de algunos gobiernos para afirmar su dominio en el mundo, "socavando completamente" la paz y el orden legal internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

"La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende", dijo el pontífice ante embajadores de todo el mundo ante la Santa Sede.

El papa no nombró a las naciones que han recurrido a la fuerza durante su larga intervención, que realizó en su mayor parte en inglés, rompiendo con el protocolo diplomático tradicional del Vaticano de usar el italiano y el francés.

El discurso se produce en el contexto de la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela para apartar a su presidente, Nicolás Maduro, del poder, además de guerra en curso de Rusia en Ucrania y otros conflictos.

León lamentó que Naciones Unidas y el multilateralismo en su conjunto estén cada vez más amenazados. “La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados", manifestó.