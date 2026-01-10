Frío y lluvias: ¿Qué más traerá el clima hoy?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que desde la madrugada de este sábado se presentan incrementos nubosos ocasionales acompañados de lluvias débiles a moderadas localmente en varias provincias del país, debido al arrastre de humedad generado por el flujo moderado del viento del noreste.

Las precipitaciones se concentrarán inicialmente en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal y Santiago.

De acuerdo con el organismo predictor, en horas de la tarde y hasta las primeras horas de la noche, estas lluvias se extenderán hacia otras localidades, incluyendo La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, La Vega, San Cristóbal y zonas aledañas.

Temperaturas agradables y posibles neblinas

Indomet también destacó que las temperaturas se mantendrán agradables a frescas, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, debido a la estación del año (invierno) y a la incidencia del viento fresco del noreste.

Además, no se descarta la ocurrencia de episodios de nieblas o neblinas durante las primeras horas de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

Condiciones en el Gran Santo Domingo

Para el Gran Santo Domingo, se esperan aumentos nubosos con aguaceros dispersos y posibles ráfagas de viento, condiciones que se replicarán en:

Distrito Nacional

Santo Domingo Norte

Santo Domingo Este

Santo Domingo Oeste

En cuanto a las temperaturas, Indomet pronostica mínimas entre 18 °C y 20 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 27 °C y 29 °C.