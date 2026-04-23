Papa: Iglesia necesita el entusiasmo de jóvenes

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Bata (Guinea Ecuatorial).- EFE

El papa León XVI celebró en el estadio de fútbol de Bata, donde se trasladó este miércoles durante su visita oficial a Guinea Ecuatorial, un encuentro con los chicos, chicas y familias y ante ellos afirmó- “La iglesia necesita el entusiasmo de los jóvenes".

A pesar de la fuerte lluvia que cayó durante el encuentro, los jóvenes recibieron con enorme entusiasmo al pontífice y aplaudieron con fuerza sus mensajes- “El futuro es vuestro”, exclamó Robert Prevost en un país donde la media de edad es de 20 años. Comenzó el encuentro con las familias, recordando el discurso de san Juan Pablo II cuando en su visita en 1982 pidió a los guineanos que diesen siempre ejemplo de concordia entre ellos.

"..De amor mutuo, de capacidad de reconciliación, de respeto efectivo a los derechos de cada ciudadano, familia, grupo social. Respetad y promoved la dignidad de todas las personas en vuestro país, como seres humanos y como hijos de Dios”, dijo entonces Karol Wojtyla.

Cuarenta y cuatro años después, León XIV hizo suyas esas palabras y dijo- “Son palabras que aún hoy guían nuestros corazones y que deben iluminar su camino, mientras se preparan para las responsabilidades que les esperan en el futuro".

En este acto escucho los testimonios de algunos fieles como Alicia, una trabajadora que dijo que le cuesta que, debido a ser mujer, la tomen en serio. Su testimonio sirvió al papa para pedir que los jóvenes, hombres y mujeres, “no busquen el éxito fácil, sino que elijan la cultura del esfuerzo, de la disciplina”.