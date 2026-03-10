Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Clama por la paz

Papa insiste cese ataques O. Medio

Papa León XIV habla a los fieles. EFE

Ciudad del Vaticano. EFE.

El papa León XIV pidió ayer que las hostilidades en Oriente Medio “cesen cuanto antes” y transmitió su “profundo dolor” por las víctimas de los bombardeos, entre ellas “muchos niños” y un sacerdote maronita asesinado en el Líbano mientras realizaba labores humanitarias. “El papa León XIV expresa su profundo dolor por todas las víctimas de los bombardeos de estos días en Oriente Medio, por los numerosos inocentes, entre ellos muchos niños, y por quienes les prestaban ayuda, como el padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita asesinado esta tarde en Qlayaa (Líbano)”, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Desde el Vaticano añadieron que el pontífice “sigue con preocupación lo que está sucediendo y reza para que cesen cuanto antes todas las hostilidades".

