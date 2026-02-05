Papa urge frenar armamentismo

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ciudad del Vaticano.- EFE

El papa León XIV urgió ayer a hacer todo lo posible para renovar el tratado START III para contener la proliferación de las armas nucleares entre EEUU y Rusia, pues “la situación actual exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz entre las naciones".

“Mañana expira el tratado New Start (START III), firmado en 2010 por los presidentes de los EEUU y de la Federación Rusa. Este tratado ha representado un paso para contener la proliferación de las armas nucleares y renovar el aliento a todo esfuerzo constructivo en favor del desarme y la confianza mutua”, dijo el pontífice en un llamamiento al final de la audiencia. Y entonces realizó “un llamamiento urgente para que no se abandone este instrumento sin tratar de garantizarle un seguimiento concreto y eficaz". “La situación actual exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz entre las naciones”, agregó.