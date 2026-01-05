Papa urge garantizar soberanía Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El papa León XIV ha afirmado ayer, domingo, que “el bien del pueblo venezolano debe prevalecer" ante cualquier otra consideración, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y ha urgido a garantizar la soberanía y el estado de derecho en el país caribeño.

“Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz”, dijo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

El pontífice reclamó “garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, respetar los derechos humanos y civiles de todos y cada uno".

Pero también animó a trabajar “por construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica” del país sudamericano. León XIV pidió a rezar por el futuro de Venezuela.