Los papeles más memorables de Nathalie Baye que marcaron el cine

Publicado por RFIAP Creado: Actualizado:

Nathalie Baye, figura destacada del cine francés, actuó en unas 80 películas y ganó el César a la mejor actriz en cuatro ocasiones, incluyendo tres años consecutivos entre 1981 y 1983.

Falleció el viernes por la noche en su domicilio de París a causa de una demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad neurodegenerativa que puede alterar el estado de ánimo, el movimiento y provocar alucinaciones. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, le rindió homenaje en X, destacando a "una actriz con la que hemos amado, soñado y crecido".

Papeles destacados y trayectoria

La carrera de la actriz experimentó un resurgimiento tardío con papeles de alto perfil internacional, como el de la madre de Leonardo DiCaprio en "Atrápame si puedes" y el de una aristócrata francesa en "Downton Abbey 2".

También trabajó con el director canadiense Xavier Dolan, quien la dirigió en "Laurence Anyways" y "Sólo el fin del mundo", interpretando a madres complejas. La película "Una relación privada" le valió el premio a la mejor actriz en el Festival de Venecia.

Cosechó elogios tanto del público como de la crítica por su papel en «Venus Beauty Institute», una comedia romántica que narra la historia de tres mujeres que trabajan en un salón de belleza parisino en busca de la plenitud. Marshall ganó el premio César al mejor director en el año 2000 por esta película.

Baye trabajó con directores como Maurice Pialat, Claude Sautet y Bertrand Tavernier, entre otros. Saltó a la fama con "El regreso de Martin Guerre" en 1982. Un año después, su papel como una prostituta de carácter fuerte, devota de su novio gánster arruinado, Philippe Leotard, en "La Balance", le valió un premio César.

A Baye le gustaba trabajar con cineastas emergentes como Xavier Beauvois. Ganó el premio César a la mejor actriz por su película "El joven teniente" en 2006.

Baye participó en más de 80 películas, alternando con facilidad entre comedias comerciales y películas de autor a lo largo de una carrera que abarcó más de cinco décadas. Ganó dos veces el premio a la mejor actriz en los César, el equivalente francés de los Óscar.