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Apple anuncia que Tim Cook dejará la dirección y será reemplazado por John Ternus en septiembre

Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según informó la compañía en un comunicado

Tim Cook (Fuente externa)

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EFE EFE
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La tecnológica Apple anunció este lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo el próximo septiembre, cuando será reemplazado por John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según informó la compañía en un comunicado.

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