La pérdida de bosque tropical cae un 36% en 2025, con los incendios como amenaza creciente

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La pérdida de bosques tropicales primarios se ha reducido un 36 % en 2025 tras los registros récord de 2024, impulsada "en gran medida" por Brasil, según el análisis anual de Global Forest Watch (GFW); sin embargo, estas siguen siendo "altas" y los incendios representan una amenaza "creciente".

Aunque la reducción es "alentadora", afirma Elizabeth Goldman, codirectora de GFW de World Resources Institute (WRI), el mundo está lejos de cumplir el compromiso asumido por más de 140 países en el marco de la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre Bosques y Uso de la Tierra para detener y revertir la pérdida de bosques para 2030.

En concreto, "un 70 % por encima" de donde debería estar para cumplir ese objetivo, señala Goldman.

En 2025 se perdieron 4,3 millones de hectáreas de bosques tropicales, el equivalente a 11 campos de fútbol por minuto, conforme al informe; la mayoría de estas pérdidas se produjeron en Brasil, donde desaparecieron 1,6 millones de hectáreas de cobertura arbórea, seguido de Bolivia y la República Democrática del Congo (RDC).

La experta informa de que la expansión de la agricultura ha sido "la causa principal" de pérdida de cobertura arbórea en trópicos y, a escala global, los incendios forestales se han convertido en una amenaza.

Los bosques se vuelven "más vulnerables" con el cambo climático, a la par que aumentan las necesidades alimentarias, de combustible y de materiales extraídos de los bosques, indica Goldman.

Brasil, líder

Pese a liderar la pérdida de masa forestal, WRI informa de que "gran parte de la reducción global" ha sido impulsada por Brasil: el país recortó en un 41 % la pérdida de bosque primario no causado por incendios, alcanzando su nivel más bajo desde que hay registros.

Estos resultados están asociados a políticas medioambientales "más sólidas" desde el regreso a la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, incluyendo el relanzamiento de un plan federal contra la deforestación y el aumento de las sanciones por "delitos ambientales", explica WRI.

En Bolivia, RDC, Perú, Laos y Madagascar la pérdida de masa forestal también se mantuvo alta en 2025, impulsada por una combinación de factores que varían por región, de acuerdo con WRI, incluyendo expansión agrícola, minería, desplazamientos por conflictos armados, dependencia de los bosques para alimentos y combustible, e incendios.

Estos últimos provocaron que Bolivia haya registrado su segundo nivel más alto de pérdidas desde que hay registros, superando a RDC, que tiene un 60 % más de bosque primario.

Sarah Carter, investigadora asociada de GFW, dice que, más allá de las selvas tropicales, la pérdida de masa forestal global cayó un 14 % en 2025; en los últimos años, el fuego ha sido una de las causas principales de la desaparición de bosques.

Los incendios afectan a áreas "cada vez más grandes y son más frecuentes", advierte Carter, lo que retrasa o evita la regeneración de la masa forestal; para la experta, aumentar la resiliencia de los bosques a un clima cambiante será "esencial para los objetivos climáticos".