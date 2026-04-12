Péter Magyar lidera elecciones en Hungría y Orbán admite derrota

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Las elecciones celebradas en Hungría marcaron un giro histórico en la política del país. El líder opositor Péter Magyar obtuvo una victoria contundente que pone fin a los 16 años de gobierno de Viktor Orbán, quien reconoció públicamente su derrota.

Los primeros resultados oficiales muestran una amplia ventaja de Magyar, confirmando el respaldo ciudadano a su propuesta de cambio tras más de una década y media de dominio del partido Fidesz. Orbán, en un gesto inusual, admitió la derrota y agradeció a sus seguidores, señalando que “el pueblo ha tomado su decisión”.

La jornada electoral estuvo marcada por una alta participación y por el ambiente de expectativa en torno a la posibilidad de un relevo político. Con este resultado, Hungría abre un nuevo capítulo en su historia democrática, con la oposición al frente del gobierno por primera vez en más de una década.

Magyar, en su discurso de celebración, destacó que “esta victoria no es solo mía, sino de todos los húngaros que creen en un futuro diferente”.

La comunidad internacional sigue con atención el desenlace, dado el impacto que este cambio político puede tener en la relación de Hungría con la Unión Europea y en la dinámica regional.