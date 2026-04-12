Residentes en varios barrios de Hato Mayor tienen mas de 15 días sin agua, advierten harán protesta

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

Residentes en varios barrios de la ciudad de Hato Mayor, denunciaron que llevan más de 15 días sin recibir el servicio de agua potable, por lo que atraviesan por una situación difícil, ya que tienen que comprarla o trasladarse a otros sectores para poder abastecerse.

Indicaron que los residentes en los barrios La Javilla, Punta de Garza, Gualey, Las Mercedes, Los Barriolas, Galindo y Puerto Rico, no aguantan más esa situación, y que están cansado de visitar las oficinas del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), pero que no le hacen caso.

Manifestaron que con frecuencia ven camiones sacando el agua de la bomba que tiene Inapa en el sector La Javilla, pero que desconocen a qué lugar es llevada, sin embargo los residentes de esos barrios no reciben el servicio.

Manifestaron que el director de Inapa en Hato Mayor Mario Brito tiene conocimiento del problema, pero que sólo les hace promesa y no soluciona la falta de agua en esos barrios.

Los residentes en los barrios afectados le hacen un llamado al director ejecutivo de Inapa, Wellington Arnaud, para que intervenga ante esta situación que afecta a decenas de hogares de los mencionados barrios, y advirtieron que de no tener una respuesta a la mayor brevedad posible se verán precisados a implementar acciones de protestas en las calles.