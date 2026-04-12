El 90 % de llamadas fraudulentas provienen de cárceles con celulares robados

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El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), doctor Guido Gómez Mazara, reveló que en el país el 36% de los robos tienen como destino un celular, pero el 90% de las llamadas fraudulentas vienen desde las cárceles con teléfonos robados.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, considera que estos elementos constituyen un desafío para el país.

El funcionario aseguró que eso ha implicado que el INDOTEL genere no sólo la inversión de recursos en el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), sino también políticas públicas conduzcan a impedir esos delitos.

Cita como ejemplo la tarjeta SIM card, que se trata de un pequeño chip inteligente que almacena información del usuario y permite a los dispositivos móviles conectarse a redes 3G, 4G y 5G para llamadas y datos.

“En el país semanalmente se venden 400.000 SIM cards. ¿Cuál era el problema? Que hasta que INDOTEL no emitió una resolución, la trazabilidad de una persona que compraba una SIM card en cualquier esquina, podía cometer un delito, botaba la SIM card y evidentemente no era trazable, no era perseguible”, argumenta.

Observó que INDOTEL emitió una resolución para tener un mayor control y saber quién vende, dónde y a qué hora se comercializa el dispositivo.

“¿Qué te quiero decir con esto? Que uno de los desafíos que tiene el mundo de lo digital, de lo tecnológico, es la capacidad que tienen algunos malos ciudadanos de utilizar la tecnología en provecho propio y por eso en el país hay un diseño de políticas tanto en el orden legislativo, porque hay un proyecto de ley que ya lo trabajó INDOTEL, que lo terminó, que lo va a depositar en esta legislatura para adecuar la ley que es del año 1998 y hacer una herramienta útil para perseguir los ciberdelitos en el país”, subraya.

Los niños viven conectados 8.5 horas diarias

El presidente del INDOTEL, doctor Guido Gómez Mazara, reveló que en República Dominicana los niños entre 8 y 14 años están invirtiendo 8.5 horas diarias conectados al Internet.

“Por eso yo soy de las personas que he promovido la idea de que en el aula a los niños y niñas nuestros se les distancie del uso de esos instrumentos, porque le hace perder la concentración”, agrega.

Manifiesta que independientemente de eso, la inversión que ha hecho el INDOTEL en aspectos tan importantes como el preventivo es importante, porque muchos niños y niñas son víctimas de lo que mucha gente llama phishing, que es la capacidad de terceros de burlar y seducir a nuestros niños y niñas.

“Nosotros hemos dicho que en materia de incrementar políticas públicas eficientes, el dato mata el relato. Y la mejor forma de legitimar eso es con cifras estadísticas”, adujo.

En el país hay 10 millones de celulares

Mazara, afirmó que en principio oficialmente hay 10.4 millones de habitantes en el país, pero existen 10 millones de celulares.

El funcionario afirma que hay muchos ciudadanos que tienen dos y tres celulares, lo cual ha implicado una opción mucho más efectiva con el carácter del teléfono.

“Sin embargo, el teléfono instalado históricamente para fines de hogar, el familiar, se ha reducido significativamente. Son pocos los dominicanos, un millón y tanto, que tienen el teléfono fijo, como técnicamente se le llama. La gente utiliza con mayor frecuencia el celular”, precisó.

Consideró que hacia el futuro inmediato se debe hacer un esfuerzo porque la efectividad de la conectividad toque los aspectos estrictamente rurales. Mira lo que ha pasado.

Dijo que por las mismas características del desarrollo de la fibra óptica, existen áreas en el país donde se ha tenido que recurrir a la conectividad satelital.