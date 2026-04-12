República Dominicana gana el Country CureAll 2026 por avances en cáncer infantil

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El Ministerio de Salud de República Dominicana celebra el reconocimiento internacional otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el St. Jude Children’s Research Hospital, que ha seleccionado al país como ganador del Country CureAll 2026, tanto en la categoría de Alineación como en la de Impacto a la iniciativa CureAll, destacando sus esfuerzos sostenidos en el fortalecimiento de la atención integral y la reducción de la mortalidad por cáncer pediátrico.

Este importante logro es resultado de un proceso competitivo con más de 578 votos emitidos por las 6 regiones de la OMS a nivel global, destaca los avances del país en la implementación de los pilares y habilitadores de la Iniciativa Global para el Cáncer Infantil (GICC), posicionando a República Dominicana como referente en la mejora de la atención oncológica pediátrica.

Este reconocimiento, además, reafirma el compromiso del país con el fortalecimiento de la atención integral del cáncer infantil, avanzando hacia un sistema de salud más accesible y de calidad.

Con este galardón también se reconoce el impacto positivo de las políticas públicas dominicanas y el logro en la supervivencia de los pacientes oncológicos más jóvenes y el esfuerzo de la Primera Dama de la República, Raquel Arbaje, quien respalda y contribuye arduamente al desarrollo de estas iniciativas dirigidas a la niñez junto al Ministro de Salud, Víctor Atallah, en trazar políticas públicas más cercanas y justas para la niñez dominicana.

Asimismo, reconoce el esfuerzo articulado por el equipo desarrollador del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, que dirige la doctora Andelys de la Rosa Toribio, junto al equipo integrado por, Nathali Lantigua y Miguelina Corporán, además de la doctora Wendy Gómez del Hospital Robert Reid Cabral y el INCART y la doctora Vhania Batista de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la sociedad civil representada por Alexandra Matos de Purcell, presidenta de la Fundación Amigos Contra el Cáncer (FACCI), quienes han sido pilares en este proceso.

República Dominicana continúa dando pasos firmes para garantizar que cada niño y niña con cáncer tenga acceso a diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y mayor esperanza de vida.

Qué es el Country CureAll

Es un certamen anual que destaca los progresos y logros realizados a través de la colaboración entre los Ministerios de Salud, las Oficinas de la OMS en el país, las oficinas regionales, la Sede, St. Jude Children's Research Hospital y St. Campeones nacionales de Jude Global Alliance.

Muestra el impacto positivo y además del compromiso colectivo de avanzar en los objetivos de GICC en todo el mundo, con el propósito de mejorar el acceso a una atención de calidad para todos los niños y adolescentes con cáncer y cerrar la brecha de equidad de supervivencia.

Los ganadores son evaluados y votados en las categorías: Alineación con CureAll, que reconoce el trabajo que demuestra la implementación de los pilares de CureAll y los facilitadores de la Iniciativa Global para el Cáncer Infantil (GICC).

Así también la categoría Impacto de CureAll, que destaca el trabajo que muestra un valor medible para los niños y aquellos que trabajan en su nombre, contribuyendo al objetivo del GICC de lograr al menos una tasa de supervivencia del 60 por ciento para los niños con seis cánceres comunes para 2030, al tiempo que reduce el sufrimiento.

En los años 2024 y 2025, el país de igual manera recibió el premio Country CureAll Winner, por el fortalecimiento de la atención del cáncer infantil, lo que reconoce la permanencia de los esfuerzos en salud para mejorar la calidad de vida de los pacientes.