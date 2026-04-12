CARD prohíbe ejercicio por un año a tres de sus miembros

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) dispuso la suspensión del ejercicio profesional a tres de sus miembros, por un año, por alegada violación al Código de Ética del gremio, y actuaciones procesales ilegales previamente sancionadas por tribunales del país.

La medida afecta a Lilia María Fernández León, Mariel María León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerque, por violación de los artículos 1, 2, 3 y 4 del Código de Ética del Profesional , informó el presidente del Tribunal Disciplinario, Dionisio Ortiz Acosta,

Dijo que se trata de los abogados de la defensa de la señora María Amelia Hazoury, quienes fueron separados del proceso de separación de bienes derivados del divorcio entre ella y el señor Juan Rafael Llaneza, a raíz de la Ordenanza número 026-03-2025-SORD-00226, emitida por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, identificando.

Refirió que de acuerdo con dicha Ordenanza, durante ese proceso hubo “ una irregularidad manifiesta” en el accionar de los tres abogados sancionados.

“O sea, en la decisión del Comité Disciplinario no hay interpretaciones; hay un padrón de actuaciones de gran peso jurídico que fue identificado, documentado y finalmente sancionado por el organismo competente, conforme a la ley”, dijo Ortiz Acosta.

La medida del CARD mediante cual dispuso la suspensión por un año de los tres citados abogados, está marcada con el número TDH-014-2026.