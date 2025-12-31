Petro: acción ELN facilita invasión EU

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó ayer, martes, que las actividades de narcotráfico de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) están ayudando a que Estados Unidos invada Venezuela. “El ELN está permitiendo, con su traqueteo (narcotráfico) y su dogma mental, invadir Venezuela”, escribió Petro en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país destruyó la semana pasada una instalación de producción de droga en Venezuela.