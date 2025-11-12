Petro anula el intercambio de inteligencia con EEUU

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este martes "suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses" hasta que cesen los ataques de ese país contra lanchas que supuestamente transportan droga en aguas del Caribe y el Pacífico.

"Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses", escribió Petro en X.

El mandatario explicó que "tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe", y agregó: "La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño". En los últimos meses, Petro ha endurecido sus críticas hacia su homólogo de EEUU.