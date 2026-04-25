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Tras reunirse

Petro y Delcy enfrentarán las “mafias”

La líder chavista, quien asumió el cargo de mandataria encargada tras la captura en enero de Nicolás Maduro por parte de EEUU, aseguró que los equipos de ambos países hicieron un “abordaje muy serio y muy completo” sobre el combate a los grupos criminales.

Petro y Delcy en Caracas.

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EFE EFE
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Caracas.- EFE

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaron ayer en Caracas un plan coordinado para combatir las economías ilegales en la frontera común, con medidas conjuntas contra el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. La líder chavista, quien asumió el cargo de mandataria encargada tras la captura en enero de Nicolás Maduro por parte de EEUU, aseguró que los equipos de ambos países hicieron un “abordaje muy serio y muy completo” sobre el combate a los grupos criminales. 

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