DGSPC y fundación italiana acuerdan trabajo para atención de adolescentes en conflicto con ley penal

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La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) y la Fundación Don Calabria de Italia firmaron un convenio para la atención integral de adolescentes en conflicto con la ley penal y el fortalecimiento del sistema de justicia juvenil.

El acuerdo fue rubricado por el director general de la DGSPC, Roberto Santana Sánchez, y el director general de la Fundación europea (La Fondazione Don Calabria Per IL Sociale, E.T.S), Alessandro Padovani.

Al agradecer la cooperación, el titular de la DGSPC valoró la firma del convenio que formaliza el trabajo de servicio que desarrolla en el país la Fundación Don Calabria. “Aspiramos a continuar con el apoyo y la buena voluntad de ustedes, lo cual necesitamos”, apuntó Santana.

Asimismo, destacó la importancia de la cooperación de diferentes sectores profesionales para atender un tema de tanta sensibilidad. En ese aspecto, destacó que han firmado acuerdos de colaboración con 43 instituciones en favor de la reforma penitenciaria.

A su vez, el director general de la Fundación Don Calabria resaltó el trabajo de la entidad en 16 países en los cuales realizan obras sociales y pastorales dirigidas a adolescentes en condición de vulnerabilidad y en conflicto con la ley penal.

La representante de la Fundación Don Calabria en República Dominicana, Arianna Frencia, puntualizó que la entidad tiene 165 años trabajando con un enfoque directo dirigido a las necesidades de la persona en conflicto con la ley penal, con la finalidad de su reinserción a la sociedad y un acompañamiento en el territorio para que no reincidan.

En el acto de firma del acuerdo participaron, además, el asesor honorífico del Instituto Don Calabria, Omar Ramírez, el asesor de Roberto Santana, Chanel Rosa y el director de la DINAIA, Carlos Guerrero.

Sobre el convenio

Según el convenio, la cooperación incluye el acompañamiento psicosocial, terapéutico, educativo y sociolaboral de los adolescentes sujetos a medidas alternativas a la privación de libertad y a jóvenes en post-sanción de la pena.

Además, el fortalecimiento institucional del sistema de justicia juvenil, mediante la formación, capacitación y actualización continua del personal técnico, profesional y operativo de la Dirección Nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (DINAIA) y de los Centros de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (CAIPACLP).

Asimismo, apoyo en el diseño de modelos, metodologías, protocolos y herramientas de intervención basados en el enfoque de derechos humanos, la justicia restaurativa y las mejores prácticas internacionales en materia de justicia juvenil. También el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre las instituciones cooperantes.

La DINAIA actuará como instancia ejecutora y punto focal técnico para la implementación de las actividades de cooperación.

En el convenio, la Fundación Don Calabria se compromete a poner a disposición su experiencia técnica y metodológica internacional en materia de atención integral de adolescentes en conflicto con la ley penal.

De igual modo, a colaborar en el diseño, implementación y evaluación de programas y modelos de intervención para la atención integral de adolescentes en conflicto con la ley penal.

También, a contribuir al fortalecimiento de las capacidades del personal de la DGSPC y la DINAIA mediante actividades de formación, capacitación, asistencia técnica y transferencia de conocimientos y facilitar el intercambio de experiencias, buenas prácticas y metodologías con instituciones y expertos de su red internacional de cooperación.

Datos de las instituciones

LA DGSPC es responsable de la administración, gestión y supervisión del sistema penitenciario y correccional de la República Dominicana, incluyendo la implementación de políticas programas y acciones orientadas a la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.

La Fundación Don Calabria es una entidad sin fines de lucro fundada en la República Italiana, derivada de la Congregación Pobres Siervos de la Divina Providencia – también conocida como Instituto Don Calabria – entidad de orden religioso católico, fundada por San Juan Calabria y consagrada bajo Decreto Laudis de la Santa Sede desde el año 1956, que tiene como misión “buscar siempre y preferir a los más necesitados, rechazados, débiles, enfermos, marginados, abandonados, a aquellos a quienes falta la luz de la fe o rechazan el amor de Dios, viviendo en la ignorancia y en el desorden moral; a las víctimas de la opresión y de la miseria”.