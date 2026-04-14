El petróleo de Texas cierró ayer en US 99.08, el oro cae 0.77%

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nueva York. EFE.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) moderó ayer su subida al 2.6 % y cerró en 99.08 dólares tras entrar en efecto el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos, noticia que provocó fuertes subidas previamente.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del petróleo para mayo, el de referencia en EE.UU., sumaron 2.51 dólares respecto a la jornada del viernes.

El presidente Donald Trump aseguró ayer, lunes, que el gobierno de Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones después de que las conversaciones de paz en Islamabad, Pakistán, concluyeran sin un acuerdo el domingo.

Tras esa novedad, el mercado de petróleo moderó la fuerte subida con que comenzó la jornada, del 7 %.

Oro, plata y Bitcoin

El oro, activo refugio, cayó un 0.77 %, hasta los 4,750 dólares la onza; y la plata perdió un 3.01 %, hasta los 74.18 dólares la onza.

Mientras el bitcóin se deja el 0.93 % y cotiza en los 70,700.25 dólares.