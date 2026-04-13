Transportistas de carga frenan alza de tarifas y dan plazo al Gobierno

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Ante el panorama bélico en Irán y su impacto en los precios del petróleo, la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) y el Sindicato de Choferes de Cargas informaron que asumirán de manera temporal el aumento en los costos de los combustibles, aunque advirtieron que esta medida no podrá sostenerse por mucho tiempo.

En ese sentido, anunciaron una tregua de hasta 20 días, durante la cual esperan que el Gobierno presente soluciones concretas.

La coordinadora de los puertos de Santo Domingo y Haina, encabezada por el vicepresidente de Fenatrado, Miguel Matos, detalló durante una rueda de prensa que los sindicatos de transporte pesado que operan en ambas terminales mantendrán sin variación las tarifas de carga por un período de entre 15 y 20 días, como un esfuerzo para mitigar el impacto económico en la población y brindar un compás de espera a las autoridades.

Según explicó Matos, los siete sindicatos firmantes de la medida han decidido absorber los costos adicionales durante el período establecido, a la espera de que la situación internacional mejore.

“Nosotros, para mantener la economía estable por cierto tiempo, nos hemos añadido a los empresarios para que no haya especulación. Le damos una tregua al aumento del precio del transporte”, expresó el dirigente.

Agregó que esta decisión busca contribuir a la estabilidad económica del país en un momento de incertidumbre global.

La decisión se produce en medio del aumento en los precios de los combustibles a nivel global, lo que ha elevado los costos operativos del sector transporte, pero los gremios acordaron asumir temporalmente estos gastos para evitar un efecto inmediato en la cadena de precios.

Advertencia de posibles aumentos

No obstante, Matos advirtió que, de no registrarse una mejora en las condiciones internacionales tras el plazo otorgado, el sector podría verse obligado a revisar las tarifas.

“Hay una tregua ahora que nosotros aisladamente le estamos dando para que el país siga con la economía estable”, indicó, dejando claro que la medida es temporal.

Compromiso con la estabilidad económica

Con esta iniciativa, los sindicatos de transporte pesado buscan evitar un efecto en cadena que termine impactando directamente a los consumidores, especialmente en el costo de bienes y servicios.

La tregua anunciada representa un alivio momentáneo en medio de la presión inflacionaria, mientras el país y el mundo continúan atentos a la evolución del conflicto internacional y sus repercusiones económicas.