El petróleo de Texas se dispara a $99.93 dólares el barril

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Nueva York.- EFE.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró ayer, martes, con una subida del 3.7 %, hasta los 99.93 dólares el barril, en medio de vaivenes en las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán y la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP y la OPEP+. Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., para entrega en junio sumaron 3.56 dólares con respecto al cierre del día anterior. Durante la mañana, el Texas llegó a superar los 100 dólares el barril tras darse a conocer que el presidente estadounidense, Donald Trump, está insatisfecho con la nueva propuesta de Irán para avanzar las negociaciones estancadas y reabrir el estrecho de Ormuz sin incluir un diálogo nuclear inmediato. El mandatario manifestó a su equipo su postura en una reunión con sus asesores de Seguridad Nacional en la Casa Blanca en la que se analizó la propuesta de Teherán, según The New York Times y CNN, que citan a personas familiarizadas con el asunto.

Brent a 111.26

En tanto, el barril de petróleo brent para entrega en junio subió este martes un 2.80 %, hasta superar los 111 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El oro y el bitcón

Mientras que al cierre de la bolsa, el oro bajó a 4,611 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años repuntaba al 4,346 %, el euro a 1,1711 dólares y el bitcóin descendía a unos 76,400 dólares.