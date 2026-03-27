Petróleo de Texas sube a $ US 94.48

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió ayer, jueves, un 4.6 %, hasta los 94.48 dólares el barril, después de que EEUU e Irán ofrecieran versiones diferentes sobre las supuestas negociaciones para terminar la guerra en Oriente Medio, que no reflejan más que un bloqueo de las mismas, y los nuevos ataques de Israel contra la cúpula iraní.

Al término de la sesión, los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaron 4,16 dólares al cierre anterior.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que Teherán está “suplicando llegar a un acuerdo” y que él también quiere que haya un pacto, aunque sigue amenazando con nuevos ataques. Poco antes, Trump amenazó de nuevo a los líderes iraníes a que “se tomen en serio” las negociaciones “antes de que sea demasiado tarde”. Irán hace unos días rechazó la propuesta de 15 puntos del mandatario por considerarla “excesiva”.

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Oro y bitcóin.-

En el mercado de los metales preciosos, la onza de oro troy bajó el 2.67 %, hasta 4,385.73 dólares, mientras que la plata perdió el 5.33 % y se negociaba a 67.41 dólares. Ambos minerales continúan su devaluación desde el inicio del conflicto de Irán. El bitcóin volvía a perder los 70,000 dólares tras ceder el 3.03 %, hasta 68,828.62 dólares.