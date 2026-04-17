El petróleo de Texas sube a US$ 94.69 el barril

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Nueva York. EFE.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió ayer un 3.72 %, hasta 94.69 dólares el barril, pendiente de los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para mayo, el de referencia en EE.UU., sumaron 3.4 dólares respecto a la jornada anterior.

Los operadores siguen de cerca las negociaciones entre EE.UU. e Irán, en medio de las interrupciones en el suministro de crudo derivadas del conflicto.

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo a los buques con origen o destino en puertos iraníes que traten de cruzar el estrecho de Ormuz. A esto se suma que el bloqueo del paso marítimo, por el que transita buena parte del suministro de hidrocarburos global por parte de Irán también sigue activo. Esta situación ha interrumpido el flujo de unos 13 millones de barriles de crudo al día, según estiman los analistas de ING.

Las reservas comerciales de crudo estadounidense se redujeron la semana pasada en 913,000 barriles, mientras que los analistas esperaban un incremento de 154,000 barriles, según datos de la Administración de Información Energética (EIA). Por otro lado, Trump anunció que Israel y el Líbano han acordado alto el fuego de 10 días.

El oro y el Bitcóin

El oro bajó un 0.25 %, hasta los US 4,811 la onza; mientras la plata perdió 1.28 %, hasta US 78.60 la onza. El precio de bitcóin (BTC) ayer se cotizó en el rango de USD 74,000 - 75,000, mostrando estabilidad y ligera tendencia alcista. .