El polémico legislador haitiano que terminó preso: quién es Arnel Belizaire

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La Policía Nacional de Haití arrestó al legislador haitianos Arnel Belizaire, quien enfrenta cargos por varios delitos contra la seguridad del Estado.

Se trata del arresto más reciente de Belizaire en un país donde durante mucho tiempo poderosas figuras políticas han operado con impunidad. Algunas han sido vinculadas con el financiamiento y el apoyo a pandillas que controlan, según estimaciones, el 90 % de Puerto Príncipe, la capital de Haití.

¿Quién era Arnel Belizaire?

La Policía Nacional de Haití hizo el anuncio el domingo por la noche, poniendo fin a la búsqueda del conocido legislador, quien fue acusado por primera vez hace alrededor de dos meses.

Según medios hitianos, el exdiputado fue detenido en el lugar de los hechos por miembros de la policía judicial que llevaban a cabo un operativo.

Bélizaire fue objeto de investigaciones policiales por varios cargos, entre ellos financiación del terrorismo, atentado, conspiración contra la seguridad interna del Estado y asociación delictiva.

Según la información que circula en las redes sociales, el exdiputado habría pasado por al menos tres comisarías sin ser arrestado, a pesar de que la Dirección Central de la Policía Judicial había emitido una orden de búsqueda y captura en su contra.

La orden de búsqueda y captura también especifica que el exdiputado es considerado "peligroso y armado". La policía instó a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a que se ponga en contacto con las autoridades pertinentes.

Además, varios observadores señalaron que otras figuras haitianas sancionadas en los últimos años por presunta corrupción o por sus supuestos vínculos con grupos armados también estuvieron presentes esta semana en el CEP.

Esta situación suscita numerosas dudas en la opinión pública respecto a la eficacia de los sistemas judiciales y policiales, en un contexto nacional marcado por una profunda crisis institucional y de seguridad.