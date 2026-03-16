PP gana en Castilla y León; también la ultraderecha

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El conservador Partido Popular (PP) ganó las elecciones de este domingo en la región española de Castilla y León, pero para gobernar tendrá que depender nuevamente de Vox (ultraderecha), que creció pero menos de lo que auguraban los sondeos, mientras los socialistas también subieron y se mantienen como segunda fuerza.

Con más del 90 % del escrutinio realizado, el PP volvió a ser el partido más votado en las elecciones de Castilla y León, con 33 escaños (2 más que en 2022) y el 35.45 % de los sufragios, pero para gobernar depende de un Vox contenido, que solo consiguió un escaño más, hasta los 14, y no logró superar el 20 % de apoyo que apuntaban los pronósticos.

Mientras, el partido socialista (PSOE), la formación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, creció hasta los 30 escaños, dos más de los que tenía.

Castilla y León era la tercera comunidad autónoma española en celebrar elecciones regionales desde diciembre pasado.