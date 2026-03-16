Precio de petróleo se coloca sobre los $US 100 dólares

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El precio del petróleo superó ayer, domingo, los USD 100 por barril en los principales mercados internacionales, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas más críticas para el comercio global de energía. En la apertura de la jornada, el barril estadounidense West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los USD 100.11, con un alza del 2.43%, mientras que el Brent, referencia internacional, subió un 2.82% hasta los USD 106.05.

La tendencia alcista se consolidó tras una nueva serie de incidentes en la región y renovadas amenazas sobre infraestructuras energéticas clave.

El oro y el bitcoin

El precio del oro se cotizaba alrededor de los $5,000 - $5,100 USD por onza troy en los mercados internacionales, experimentando volatilidad debido a tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El valor del gramo de 24k se sitúa aproximadamente en 140€ ($150+ USD). Y el bitcoin (BTC) cotizaba a US$72,767 (ARS $107,332,290), según la billetera virtual Lemon.