Presidente Consejo de Haití aboga por abrir un diálogo

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, Laurent Saint-Cyr, llamó ayer al diálogo y a la unión, a propósito del 222 aniversario de la independencia, además de enfatizar que 2026 es un año electoral y que la seguridad sigue siendo la principal reivindicación.

“Hago un llamamiento a todos los haitianos, estén donde estén. Superemos las divisiones. Avancemos por el camino de la estabilidad. Elijamos a Haití primero”, declaró Saint-Cyr en un discurso difundido en redes sociales.

Aseguró que, en materia de seguridad, se han logrado avances y que el Estado ha comenzado a recuperar el control de varias zonas, en referencia a los territorios dominados por las bandas armadas que han sembrado la inseguridad en Puerto Príncipe y otros puntos del país.

“Hoy, el país atraviesa uno de los períodos más difíciles de su historia. La violencia de los grupos criminales sumerge a miles de familias en el miedo”, añadió.

El saludo de Marco Rubio

El secretario de Estado d e EEUU, Marco Rubio, aprovechó la celebración del Día de Independencia, para en “nombre de los EEUU de América”, darle un gran saludo al pueblo de Haití y reiterarle el compromiso de trabajar juntos.