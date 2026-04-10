Primera dama EEUU declara sobre el caso Jeffrey Epstein

Publicado por AP Creado: Actualizado:

WASHINGTON.- AP

La primera dama EEUU Melania Trump negó ayer tener vínculos con Jeffrey Epstein y conocer sus delitos sexuales, declarando que las “historias son completamente falsas” y las acusaciones de que de algún modo estuvo involucrada son “campañas de difamación contra mí” . Al leer una declaración , Melania Trump manifestó que ella y sus abogados estaban contraatacando las “mentiras infundadas y sin fundamento” en relación con sus vínculos con el fallecido financista, un delincuente sexual que fue declarado culpable y que aprovechó sus vínculos con ricos, poderosos y famosos para reclutar a sus víctimas y encubrir sus crímenes.

«No soy víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump. Conocí a mi esposo por casualidad en una fiesta en la ciudad de Nueva York en 1998», afirmó la primera dama.