Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, las muertes han superado a los nacimientos

“Lo que llama la atención es hasta qué punto, en pocos años, el saldo natural ha disminuido debido al rápido descenso de los nacimientos”, destacó Sylvie Le Minez, jefa de la unidad de estudios demográficos y sociales del INSEE (Instituto Nacional de la Estadística y los Estudios Económicos), en una conferencia de prensa. Este saldo era aún de +200 000 personas en 2015.

El año pasado fallecieron 651.000 personas en el país europeo, lo que supone un aumento del 1,5 % con respecto a 2024. Este aumento se explica, en particular, por la epidemia de gripe invernal, “especialmente virulenta en enero”, según el INSEE.

También se inscribe en una tendencia al alza a medio plazo, ya que el número de muertes tiende a aumentar debido a que las numerosas generaciones del baby boom están llegando a edades de alta mortalidad.

Paralelamente, en 2025 nacieron 645.000 bebés, un 2,1 % menos que el año anterior, lo que supone la cifra más baja en un año desde el final de la Segunda Guerra Mundial, por cuarto año consecutivo

Se trata incluso de una caída del 24 % con respecto a 2010, “el año del último pico de nacimientos”.

La disminución de los nacimientos se debe al descenso de la fecundidad, es decir, el número de hijos por mujer.

Así, el indicador coyuntural de fecundidad (ICF) también siguió disminuyendo: se situó en 1,56 hijos por mujer, frente a 1,61 en 2024, el nivel más bajo desde el final de la Primera Guerra Mundial.

Este descenso también se inscribe en una tendencia a medio plazo: este índice lleva disminuyendo desde 2010, cuando se situaba en 2,02 hijos por mujer en la Francia metropolitana.

A pesar de estas tendencias, la población francesa ha seguido creciendo ligeramente (+0,25 %) debido al saldo migratorio positivo, es decir, la diferencia entre el número de personas que han entrado y salido del territorio, estimada en +176 000 personas.

A 1 de enero de 2026, Francia cuenta con 69,1 millones de habitantes, de los cuales 2,3 millones se encuentran en los departamentos de ultramar.

El saldo natural ha contribuido a reducir la población en un 0,01 %.