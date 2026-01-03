¿Quién gobierna ahora Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro durante el ataque de Estados Unidos?

Publicado por BBC Mundo Creado: Actualizado:

La detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, anunciada este sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto un escenario de profunda incertidumbre en Venezuela. Según Trump, ambos fueron sacados del país tras un ataque “a gran escala”.

Mientras el gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos, con reportes de explosiones y sobrevuelo de aeronaves en Caracas y otras regiones, dentro del chavismo comienzan a perfilarse los nombres que podrían asumir el control del país.

En este contexto, tres figuras del círculo más cercano de Maduro concentran la atención: la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y el ministro del Interior Diosdado Cabello.

Las figuras clave del chavismo

Aunque con diferencias en estilo y enfoques, Rodríguez, Padrino y Cabello han ocupado durante más de una década posiciones estratégicas dentro del poder. No solo han sido operadores del gobierno, sino actores con peso propio en la toma de decisiones.

Son, además, los nombres que más suenan para liderar el país si Estados Unidos se limita a la detención de Maduro y no impulsa un cambio total de régimen.

Delcy Rodríguez: la sucesión constitucional

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela es, según la Constitución, la llamada a asumir el poder en ausencia del presidente. Delcy Rodríguez ha sido una de las piezas centrales del engranaje político del madurismo, tanto en el ámbito interno como en el internacional.

Tras conocerse la detención de Maduro, Rodríguez aseguró que el gobierno “desconoce el paradero” del mandatario y de la primera dama, y exigió a Estados Unidos una prueba de vida de ambos. También afirmó que Maduro había dado instrucciones claras para activar los planes de defensa de la nación.

Rodríguez llegó al gabinete durante el gobierno de Hugo Chávez y, con la llegada de Maduro, acumuló cargos clave como ministra de Comunicación, canciller, ministra de Economía y, más recientemente, ministra del Petróleo. Además, fue la primera presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente electa en 2017.

Abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, con estudios en Francia, Rodríguez ha sido sancionada tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos, medidas que ha calificado como una forma de “extorsión”.

Vladimir Padrino López: el control militar

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela

El ministro de Defensa fue uno de los primeros en pronunciarse tras los hechos de este sábado, al anunciar el despliegue inmediato de las fuerzas armadas en todo el país. En un mensaje transmitido por video, llamó a la unidad frente a lo que calificó como “la peor agresión” sufrida por Venezuela.

Padrino López encabeza las Fuerzas Armadas desde 2014, convirtiéndose en uno de los ministros de Defensa con mayor permanencia en la historia del país. Su lealtad primero a Hugo Chávez y luego a Nicolás Maduro ha sido determinante para su permanencia en el cargo.

Durante su gestión, los militares han ampliado su influencia dentro del gobierno y en áreas estratégicas como la seguridad, la industria petrolera y la explotación minera. Para diversos expertos, la institución castrense venezolana gira hoy en torno a su figura.

Diosdado Cabello: el ala dura del chavismo

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela.EFE

El ministro del Interior ha sido el único miembro visible de la cúpula del poder que ha salido a las calles de Caracas tras el ataque denunciado por el gobierno. Vestido con casco y chaleco antibalas, aseguró que se estaban evaluando los daños del “ataque criminal” y que las fuerzas policiales estaban desplegadas para garantizar la paz.

Cabello es considerado una de las figuras más poderosas y temidas del chavismo. Participó en el intento de golpe de Estado de 1992 junto a Hugo Chávez y, desde entonces, ha ocupado cargos de alto nivel, incluyendo la presidencia de la República por unas horas durante los sucesos de abril de 2002.

Definido como parte del “chavismo originario”, Cabello ha construido su propia estructura de poder, con una fuerte presencia mediática a través de su programa “Con el mazo dando”, transmitido por el canal del Estado desde 2014.

Ha sido sancionado por la Unión Europea, Suiza, Panamá y Estados Unidos, medidas que ha calificado de “inmorales” y que, según él, confirman que avanza “en el camino correcto” de la revolución.

Un futuro aún incierto

Mientras el paradero de Nicolás Maduro sigue siendo motivo de tensión y exigencias internacionales, Venezuela permanece en un escenario abierto. Con el chavismo replegado pero activo, Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello se perfilan como los principales actores en la disputa por el control del poder en uno de los momentos más críticos del país.