RD con igual política Venezuela

La República Dominicana expresó ayer ante la OEA que, “en coherencia con la posición adoptada” tras las elecciones del 28 julio de 2024 en Venezuela, cuando no reconoció el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro, “tampoco puede conferir legitimidad a un régimen de facto que pretende perpetuarse al margen de la voluntad popular venezolana".

“República Dominicana no convalida hechos consumados”, expresó el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada ayer para abordar la situación en Venezuela tras la captura por parte de EEUU de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Agregó, “no podemos aprobar que se siga poniendo en riesgo la paz social y la integridad de Venezuela”. b