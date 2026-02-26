República Dominicana entre países irían Cumbre líderes África, Pacífico y el Caribe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

BRUSELAS.

La Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OACPS) está finalizando los preparativos para su 11a Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, programada para los días del 27 al 29 de marzo de 2026 en Malabo, Guinea Ecuatorial.

Bajo el tema "Una OACPS transformada y renovada al servicio de un multilateralismo inclusivo, sostenible y basado en la confianza", la reunión coincide con el 50 aniversario de la organización (1975-2025).

Reunirá a los jefes de estado de todos los países del CARIFORUM, incluida la República Dominicana y Cuba, para formalizar los cambios, asegurando que la OACPS siga siendo una fuerza poderosa para sus miembros al entrar en su próximo medio siglo.

Bajo el liderazgo del secretario general, Moussa Saleh Batraki de Chad, quien asumió el cargo en marzo de 2025, el organismo integrado por 79 miembros, está listo para implementar un giro estratégico significativo destinado a transformar las vulnerabilidades estructurales en influencia geopolítica.

Cambio estratégico audaz

La Cumbre de Malabo marca un alejamiento deliberado de los paradigmas tradicionales de ayuda Norte-Sur y se enfoca hacia un modelo de multilateralismo soberano.

Los pilares clave de las próximas discusiones incluyen: Inversión privada sostenible: transición de la ayuda al desarrollo a las asociaciones del sector privado en infraestructura, energía verde, transformación digital y educación.

También, Alianzas fortalecidas: relanzamiento de la relación privilegiada con la Unión Europea (posterior al Acuerdo de Cotonou/Samoa) para lograr una relación más equilibrada y diversificar a los socios globales.

Reforma institucional: implementar profundos cambios estructurales para garantizar una mayor transparencia y autonomía financiera, y Cooperación Sur-Sur: renovar el impulso para el comercio intrarregional a fin de crear resiliencia frente a presiones económicas globales.

Durante la Cumbre, el secretario general de la OACPS destacará “la ambición de la organización de ser más transparente e influyente en un mundo cambiante"

La OACPS, que representa a 1.200 millones de personas, se está posicionando como un actor influyente capaz de ofrecer respuestas concretas a las crisis.