República Dominicana reclama derecho internacional pasar Ormuz

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Santo Domingo. EFE.

República Dominicana remarcó ayer que el derecho a la navegación constituye un “principio esencial” del orden internacional contemporáneo, en medio de las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz.

“El acceso libre, seguro y continuo a las rutas marítimas resulta indispensable para garantizar la comunicación entre las naciones, el abastecimiento oportuno de bienes y servicios, y la sostenibilidad de las actividades comerciales”, subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.

Aunque no lo cita directamente, el documento oficial se emite tras el cierre del estrecho de Ormuz, el que tanto Estados Unidos como Irán reclaman su control, y por donde se transporta el 20 % del petróleo que se consume en el mundo. “República Dominicana reitera su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional”.