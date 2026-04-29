Rey Carlos III insta a Reino Unido reconciliarse EEUU

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Washington. EFE.

El rey Carlos III del Reino Unido llamó ayer a la reconciliación entre su país y Estados Unidos en medio de las tensiones entre el Gobierno laborista de Keir Starmer y la Administración de Donald Trump, durante un discurso en el Capitolio con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

La intervención, de menos de media hora y pronunciada ante las dos Cámaras del Congreso, es uno de los actos centrales de la visita de Estado de Carlos III y la reina Camila, la primera que la pareja real realiza a Estados Unidos desde su coronación.

El viaje tiene lugar en un momento en el que la relación entre Washington y Londres, una de las más sólidas del último siglo, atraviesa uno de sus niveles más bajos debido a las constantes críticas de Trump a Starmer, especialmente por su negativa a implicarse militarmente en la guerra de Irán iniciada por EU.

Trump no estaba en el Congreso, pero, ante la mirada del vicepresidente, JD Vance, el monarca británico no eludió temas espinosos y subrayó importancia de mantener la alianza entre EU y Londres.