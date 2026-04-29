Gobierno
Rey Carlos III insta a Reino Unido reconciliarse EEUU
La Casa Blanca ofreció ayer, martes una cena de Estado en honor al rey Carlos III del Reino Unido y la reina Camila, con menú alta cocina
Washington. EFE.
El rey Carlos III del Reino Unido llamó ayer a la reconciliación entre su país y Estados Unidos en medio de las tensiones entre el Gobierno laborista de Keir Starmer y la Administración de Donald Trump, durante un discurso en el Capitolio con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense.
La intervención, de menos de media hora y pronunciada ante las dos Cámaras del Congreso, es uno de los actos centrales de la visita de Estado de Carlos III y la reina Camila, la primera que la pareja real realiza a Estados Unidos desde su coronación.
El viaje tiene lugar en un momento en el que la relación entre Washington y Londres, una de las más sólidas del último siglo, atraviesa uno de sus niveles más bajos debido a las constantes críticas de Trump a Starmer, especialmente por su negativa a implicarse militarmente en la guerra de Irán iniciada por EU.
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