Rusia, Irán y Cuba condenan ataque de EE.UU. en Venezuela tras captura de Maduro

Rusia, Irán o Cuba encabezan el rechazo del ataque estadounidense de este sábado en el que fue capturado y sacado del país Nicolás Maduro junto a su esposa.

Moscú condenó la acción militar de Estados Unidos, al afirmar que no había justificación para el ataque y que la "hostilidad ideológica" había prevalecido sobre la diplomacia.

"Esto es profundamente preocupante y condenable", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.

Por su parte Irán, que ha mantenido estrechos vínculos con el chavismo, condenó "firmemente el ataque militar estadounidense".

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país", señaló la diplomacia iraní en un comunicado.

El régimen cubano, histórico aliado del chavismo en la región, denunció un "terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano" y contra América, según una publicación del presidente Miguel Díaz-Canel.

El líder cubano pidió una "reacción de la comunidad internacional" contra el "criminal ataque" de Estados Unidos.

En cuanto a Colombia, el presidente Gustavo Petro rechazó los ataques "con misiles" en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera.

Colombia es este año miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que el mandatario izquierdista pidió que el organismo se reúna de "inmediato".

“La libertad avanza”

A contramano de estas reacciones, el presiden argentino se congratuló por el anuncio.

"LA LIBERTAD AVANZA VIVA LA LIBERTAD CARAJO", escribió el presidente argentino, Javier Milei, en respuesta a una publicación de un medio que informaba del arresto de Maduro.

Desde Europa, la Jefa diplomática de la UE pidió "contención" en Venezuela tras hablar con secretario de Defensa, Marco Rubio.

En cuanto al gobierno del socialista Pedro Sánchez, manifestó que España está dispuesta "a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".