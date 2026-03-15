Los Óscar son hoy: nominados, favoritos, dónde ver la gala, anfitrión y todo lo que debes saber

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El Dolby Theatre de Los Ángeles se viste de gala este domingo para recibir a la crema y nata de la industria cinematográfica. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebrará la 98.ª edición de los premios Óscar, la noche más importante del cine, en la que se reconocerá a las mejores producciones y actuaciones del último año.

A continuación, todo lo que debes saber sobre la gala: nominados, dónde verla, presentador, actuaciones musicales y favoritos para ganar.

Horario

La ceremonia será transmitida en directo por ABC y está programada para comenzar a las 19:00 horas (hora del Este) / 16:00 horas (hora del Pacífico).

¿Quién será el anfitrión?

Tras presidir con éxito la edición anterior, Conan O’Brien regresará como presentador por segundo año consecutivo.

Su regreso al escenario de los Óscar se anunció hace casi un año. En una declaración realizada en marzo pasado, el comediante bromeó:

“La única razón por la que presentaré los Óscar el año que viene es porque quiero escuchar a Adrien Brody terminar su discurso”.

¿Quién está nominado al Oscar este año?

Las nominadas de este año a mejor actriz son Jessie Buckley por “Hamnet”, Rose Byrne por “If I Had Legs I'd Kick You”, Renate Reinsve por “Sentimental Value”, Emma Stone por “Bugonia” y Kate Hudson por “Song Sung Blue”.

Los nominados a mejor actor son Timothée Chalamet por “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio por “One Battle After Another”, Ethan Hawke por “Blue Moon”, Michael B. Jordan por “Sinners” y Wagner Moura por “The Secret Agent”.

En la categoría de actor de reparto, los nominados son Jacob Elordi por “Frankenstein”, Sean Penn y Benicio Del Toro por “One Battle After Another”, Stellan Skarsgård por “Sentimental Value” y Delroy Lindo por “Sinners”.

Las nominadas a mejor actriz de reparto son Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas por “Sentimental Value”, Amy Madigan por “Weapons”, Wunmi Mosaku por “Sinners” y Teyana Taylor por “One Battle After Another”.

¿Dónde se pueden ver los Óscar?

Además de la transmisión televisiva por ABC, la gala también estará disponible en streaming.

Los espectadores podrán seguirla a través de:

Hulu

Hulu Live TV

YouTube TV

AT&T TV

FuboTV

También se podrá ver en ABC.com y en la aplicación de ABC, con autenticación del proveedor de televisión.

Actuaciones musicales

La ceremonia contará con diversas presentaciones musicales. Entre los artistas confirmados están Josh Groban, Misty Copeland y las voces detrás de HUNTR/X.

Los productores del programa adelantaron que se interpretarán las canciones nominadas “Golden”, de KPop Demon Hunters, y “I Lied to You”, de Sinners.

El segmento dedicado a Sinners incluirá a Miles Caton y Raphael Saadiq, además de músicos de blues como Eric Gales, Buddy Guy y Christone “Kingfish” Ingram. También participarán los actores Jayme Lawson y Li Jun Li, junto con Brittany Howard, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith.

Por su parte, Rei Ami, EJAE y Audrey Nuna interpretarán “Golden”, en un espectáculo que incluirá instrumentistas y danza coreana.

Favoritas para ganar

Durante meses, “One Battle After Another”, dirigida por Paul Thomas Anderson, ha sido considerada la favorita para llevarse mejor película y mejor dirección.

Sin embargo, en los últimos días la competencia parece haberse intensificado con “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler, que lidera las nominaciones con 16 candidaturas, un récord en la historia de los Óscar.

Según los críticos de cine de Associated Press Jake Coyle y Lindsey Bahr, One Battle After Another aún podría imponerse en las categorías principales.

Ambos coinciden en que:

Jessie Buckley ganaría mejor actriz

Michael B. Jordan obtendría mejor actor

Teyana Taylor se llevaría actriz de reparto

En la categoría de actor de reparto, en cambio, están divididos:

Coyle apuesta por Sean Penn, mientras que Bahr cree que el premio podría ir a Delroy Lindo.

¿Quiénes entregarán premios?

Entre las estrellas que subirán al escenario para presentar categorías figuran:

Adrien Brody, Mikey Madison, Kieran Culkin, Zoe Saldaña, Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr., Chris Evans, Javier Bardem, Maya Rudolph, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Anne Hathaway, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas y Paul Mescal, entre otros.

Un In Memoriam especial

El segmento In Memoriam, dedicado a recordar a las figuras fallecidas del cine, tendrá este año una atención especial.

Durante el último año murieron personalidades muy queridas del mundo del espectáculo, entre ellas Robert Redford, Diane Keaton, Rob Reiner, Catherine O’Hara, Robert Duvall, Val Kilmer, Malcolm-Jamal Warner, James Van Der Beek y Claudia Cardinale, entre otros.

Los organizadores han adelantado que será un homenaje “sólido, hermoso y muy conmovedor”, aunque no han revelado detalles sobre quién participará en la presentación.

Mirando al futuro: rumbo a la edición 100

La Academia también trabaja ya en la edición número 100 de los premios Óscar, prevista para 2028.

Además, se proyecta que a partir de 2029 la ceremonia se transmita a través de YouTube, como parte de un acuerdo más amplio para ampliar la audiencia global.

“YouTube señala nuestro deseo de ser una organización más global y llegar a más audiencias en todo el mundo”, afirmó el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer.