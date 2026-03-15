Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Durante 12 meses, el periódico Hoy emprendió un recorrido por más de 30 barrios de Santo Domingo y el Distrito Nacional con un objetivo claro: mostrar las dos caras de la moneda. Por un lado, las dificultades que golpean a sus residentes; por otro, las historias de superación que reflejan su dignidad y resiliencia.

Se trata del segmento Hoy en tu Barrio, que recogió cerca de 500 denuncias ciudadanas en comunidades como Villa Mella, Villa Consuelo, Villas Agrícolas, Cristo Rey, Ensanche La Fe, El Café de Herrera, Gualey, Los Pradritos, Los Guaricanos, Villa Juana, Los Alcarrizos, Los Mina, la Zona Colonial y Valle del Este.

Las voces de los vecinos revelaron la falta de servicios básicos, calles deterioradas y problemas ambientales, pero también dieron testimonio de la fuerza comunitaria, la solidaridad y la esperanza que persiste en medio de la adversidad.

Asimismo, entrevistas que muestran vicisitudes que creíamos inexistentes en pleno siglo XXI.

Tal es el caso de Doña Silvia Sosa, un conmovedor reportaje realizado por la periodista Ninoska Cuevas, sobre una anciana de 80 años quien vive en condiciones muy precarias en el Batey la Estrella de los Guaricanos en Santo Domingo Norte.

Silvia Sosa lucha contra la pobreza y la soledad en Los Guaricanos / Foto: José de León

Otro caso conmovedor trabajado por Cuevas es la odisea que atraviesa María Alexandra Díaz, madre de cinco niños. incluyendo uno con capacidades especiales, su historia muestra el dolor y la fortaleza de una mujer que solo dice "tener las fuerzas que Dios le da para seguir hacia adelante".

La pequeña casa de María Alejandra Díaz Santana en Los Guaricanos / Foto: José de León

Llegando al centro de Santo Domingo la periodista Merilenny Mueses, visitó las partes mas "apaches" de Villa Juana, mostrando lo que para muchos es un silencio a voces.

Asimismo, viajó en el tiempo donde vecinos del expresidente de la Republica, Leonel Fernández empujaba su "Cepillo", mostrando su realidad antes de gobernar tres veces la nación dominicana.

Ex presidente Leonel Fernandez

En el mismo centro de la capital, en el Ensanche la Fe, el periodista Javier Herrera mostró mediante varios reportajes de Hoy en tu Barrio, las carencias del sector desde la falta de agua, recogida de basura, hasta un baño para poder realizar sus necesidades en el destacamento policial de la barriada.

El destacamento «de lujo» del Ensanche La Fe, en el que «no hay ni dónde orinar»

De su lado, el periodista Gabriel Hernández, mostró ante las cámaras de Hoy en tu Barrio, que la Zona Colonial, no solo es turismo, también atraviesa limitaciones como muchos barrios dominicanos, entre ellos, la delincuencia.

Rortaje en la zona Colonial sobre su remozamientos,Santa Barbara/foto José de León

Problemas atendidos tras las denuncias

Las denuncias llevadas mediante este medio no encontraron oídos sordos, varias tuvieron respuesta inmediata de las autoridades como es el caso de Cristo Rey, donde la falta de luz y agua era parte del día a día. La CAASD, que dirige Fellito Suberví, dio respuesta a una denuncia sobre la obstrucción de una tubería que impedía la llegada de agua a los hogares, asimismo fue reparada la calle con más de un kilometro de asfalto.

"Agradecemos que ya podemos trabajar y transitar por aquí, esto era intransitable, además no teníamos agua", dijo Ambiorix González residente del sector,.

CASD repara tubería rota en Cristo Rey tras reportaje del periódico Hoy

Tubería rota en Cristo Rey, reparada después de reportaje Hoy en tu BarrioLency Alcantara

Mientras que en Sabana Perdida, donde la periodista Merilenny Mueses recibió las denuncias de largas tandas de apagones, la Empresa Distribuidora de Energía del Este (EDEESTE) respondió señalando que las pérdidas de electricidad alcanzaban el 80%, debido a conexiones fraudulentas y manipulación de medidores.

Las desconexiones fueron más de 3 mil en enero, dice Edeeste.

Cuando el cielo se nubla, Sabana Perdida se prepara para correr

En tanto que en Pantoja, las autoridades municipales reaccionaron a un reportaje hecho por el periodista Kelvin Pascual sobre la acumulación de basura, anunciando la ejecución de un plan integral de gestión de residuos sólidos para mejorar la recogida en la comunidad.

Autoridades de Pantoja dicen desarrollan plan ha incrementado recogida de basura; responden a reportaje de Hoy en tu barrio

En Pantoja, los residentes se ahogan en la basura

En Villas Agrícolas, Distrito Nacional, un socavón en la calle 28 Aníbal de Espinosa, esquina Juan Erazo, fue asfaltado tras la denuncia publicada en Hoy en tu Barrio, trabajada por Melissa Correa, Los residentes celebraron la reparación de un tramo que afectaba su seguridad y bienestar.

"Agradecemos al periódico Hoy, eso ahí era un brazo de mar y todos los carros quedaban desbaratados, teníamos años y años con ese problema", dijo Jorge Tavares residente y comerciante del sector.

Jorge Taveras agradece al periódico HoyJosé de León

Conductores maniobran para esquivar hoyo en Villas Agrícolas

Luego de una denuncia de «Hoy en tu barrio», autoridades asfaltan hoyo en Villas Agrícolas

Trasladándonos al ala este de la capital, otro reclamo histórico fue atendido: la reparación de calles que durante más de 20 años habían sido pedidas por los munícipes. Tras la cobertura del periódico, las vías se convirtieron en una verdadera pasarela para los residentes.

Tras denuncia del Periódico Hoy, Obras Públicas comienza arreglo de calles del sector La Esperanza en SDE

Tras denuncia del Periódico Hoy, Obras Públicas comienza arreglo de calles del sector La Esperanza en SDE

Calles del sector La Esperanza reparadas gracias a reportaje Hoy en tu BarrioLency Alcántara

Llevamos soluciones también al interior del país

En el interior del país algunas problemáticas también fueron solucionadas, como el inicio de la reparación del puente de la Horma en San José de Ocoa, reporte trabajado por la periodista Yinett Fernández, coordinadora, donde los residentes de la comunidad ubicada en el sur corto, expresaron el temor que atraviesan cientos de familia de 13 comunidades que se desplazan por la vía de conexión.

Comunitarios de La Horma en San José de Ocoa temen colapso del puente

Reparación puente curvo de la Horma en San José de Ocoa

Puente Curvo La Horma

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