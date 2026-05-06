Publicado por AP Creado: Actualizado:

KIEV, Ucrania.- AP

Ataques rusos con drones y misiles dirigidos la noche del lunes y en el transcurso del martes mataron al menos a 22 personas e hirieron a más de 80, informaron las autoridades ucranianas, horas antes de que entrara en vigor un alto el fuego anunciado por Kiev y tres días antes de la tregua prometida por Moscú.

El martes, potentes bombas planeadoras rusas impactaron en la ciudad oriental de Kramatorsk, la ciudad sureña de Zaporiyia y la ciudad norteña de Cherníhiv, provocando la muerte de al menos a 17 civiles e hiriendo a otros 45, informaron las autoridades. Los ataques de la noche anterior mataron a cinco personas e hirieron a otras 39, según las autoridades.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, criticó a Moscú por lo que, según afirmó, fue su “cinismo absoluto” al lanzar los ataques después de que Rusia anunciara una tregua unilateral de dos días más adelante esta semana, mientras conmemora el 81er aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. “Rusia podría cesar el fuego en cualquier momento, y eso detendría la guerra y nuestras respuestas”, escribió Zelenskyy en una publicación en X. “Se necesita paz, y se necesitan pasos reales para lograrla. Ucrania actuará de la misma manera”.