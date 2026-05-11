Rusia y Ucrania se culpan violar tregua

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Rusia y Ucrania intercambiaron acusaciones de romper un alto el fuego negociado por EU el domingo, y ambas partes afirmaron haber sufrido bajas por ataques con drones y artillería en las últimas 24 horas.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que Rusia no estaba respetando la tregua y ni “siquiera particularmente intentándolo”, y añadió que no había habido calma en las zonas de primera línea pese a una pausa en los ataques a gran escala. Prometió que Ucrania tomará represalias ante cualquier agresión mostrada por Moscú.

Por otro lado, el Ministerio ruso de Defensa acusó a Kiev de cometer más de 1,000 violaciones del alto el fuego, reportaron medios estatales, citando una conferencia de prensa diaria el domingo. El Ministerio aseveró que las fuerzas ucranianas habían atacado objetivos civiles en varias regiones rusas.