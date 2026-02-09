La primera ministra Sanae Takaichi arrasa en elecciones

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

Según proyecciones, la coalición del Partido Liberal Democrático (PLD) de Sanae Takaichi cosechó alrededor de 316 de los 465 escaños de la poderosa Cámara Baja del Parlamento que estaban en juego en los comicios legislativos anticipados, que la primera ministra convocó el mes pasado aprovechando su popularidad tras convertirse en primera ministra en octubre.

La victoria aplastante del gubernamental PLD de Japón en las elecciones a la Cámara de Representantes del domingo fue atribuida a la enorme popularidad de la primera ministra Sanae Takaichi que, en plazas, parques y auditorios de todo el país donde acudió a dar discursos electorales, congregó multitudes similares a las del concierto de una estrella musical.

“Es nuestra obligación cumplir con nuestras promesas electorales” dijo a los medios la primera ministra de 64 años de corte ultraconservador cuando ya su victoria era clara en el recuento de votos.

El triunfo demoledor fue recibido con cautela por medios convencionales como el diario económico Nikkei, que advirtió que la rotunda mayoría no era un cheque en blanco a la primera ministra que ha propuesto una política fiscal expansiva de alto gasto público que preocupa a los analistas.

Sin embargo, las acciones japonesas alcanzaron máximos históricos este lunes después de que los conservadores consiguieran la victoria.

El triunfo de Takaichi funcionó además como un plebiscito personal y un sello de aprobación popular a sus recortes de impuestos y a su propuesta de reformar la Constitución para abolir las limitaciones legales al fortalecimiento del ejército de Japón.