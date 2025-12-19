¿Está Japón cerca de convertirse en una potencia nuclear?

Creado: Actualizado:

En octubre del presente año, Sanae Takaichi hizo historia al convertirse en la primera mujer en asumir el cargo de primera ministra de Japón. Su llegada al poder marcó un hito y consolidó a una política de línea dura, de carácter firme y defensora de la remilitarización del país, razón por la que se ha ganado el apodo de la “Dama de Hierro”.

En ese sentido, es oportuno indicar que, a pocos días de su investidura, la primera ministra japonesa advirtió que un eventual ataque chino contra Taiwán representaría “una amenaza para la supervivencia de Japón”, lo que tensó las relaciones con China, especialmente porque se ha negado a retractarse de sus declaraciones.

Además, Sanae Takaichi ha puesto sobre la mesa un debate que parecía intocable, la revisión de los Tres Principios No Nucleares: no poseer, no producir y no permitir la introducción de armas nucleares en territorio japonés, establecidos en 1967 por el entonces primer ministro Eisaku Satō, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1974 por su lucha contra la proliferación nuclear.

Sin embargo, la mandataria ha mostrado disposición a revisarlos en un contexto marcado por la creciente tensión geopolítica en el Indo-Pacífico, especialmente en el estrecho de Taiwán.

En el día de ayer, 18 de diciembre de 2025, un funcionario de la oficina de la primera ministra declaró bajo condición de anonimato a la agencia de noticias Kyodo que Japón “debería tener armas nucleares”, afirmación que rompe con décadas de consenso político en esa potencia asiática.

Es oportuno indicar que el Gobierno japonés publicó en julio del presente año el Libro Blanco de Defensa 2025, en el cual advierte que China ha incrementado de manera acelerada su gasto en defensa, reforzando sustancialmente sus capacidades militares y ampliando su presencia en el mar de China Oriental, incluidas las zonas cercanas a las islas Senkaku, cuya soberanía es objeto de disputa entre ambos países.

Igualmente, el documento estratégico en el ámbito militar sostiene que “Corea del Norte ha concentrado sus esfuerzos en fortalecer su arsenal de armas de destrucción masiva y misiles balísticos”.

Señala también que “Rusia ha intensificado sus actividades militares en la región que abarca los Territorios del Norte”, mientras continúa su agresión contra Ucrania. Además, advierte que “Rusia está incrementando los ejercicios militares conjuntos con China” en el Pacífico.

Cabe indicar que el Libro Blanco de Defensa Japón se publicó en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas con China, Corea del Norte y Rusia, tres potencias nucleares que alimentan la percepción de vulnerabilidad en los sectores conservadores del “país del sol naciente”.

Por tal motivo, el referido documento indica que Japón está acelerando los esfuerzos para fortalecer su poder militar, mejorando sus capacidades operativas y aumentando la producción de armamentos centrados en tecnología avanzada, al tiempo que fortalece la cooperación y la colaboración con aliados estratégicos, especialmente con Estados Unidos, al que consideran un pilar central de su seguridad y defensa nacional, y además piedra angular de la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico.

En este contexto, cabe destacar que el ministro de Defensa de Japón, Shinjirō Koizumi, afirmó el pasado 15 ante la Comisión de Presupuesto del Parlamento que “China ha multiplicado por siete su gasto en defensa en los últimos 20 años”, para justificar el objetivo de aumentar el gasto militar japonés al 2% del PIB a partir de 2027.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guao Jiakun, citado por la agencia de noticias Xinhua, respondió señalando que, como país con una historia de agresión, Japón no tiene derecho a hacer comentarios sobre el gasto en defensa de China.

De este modo, se constata que la Constitución pacifista japonesa, aunque formalmente vigente, ha sido objeto de una flexibilización progresiva con el beneplácito de los Estados Unidos, lo que ha permitido el fortalecimiento gradual de las capacidades militares niponas.

Finalmente, es oportuno recordar que, en abril de 2023, el destacado diplomático estadounidense Henry Kissinger, en una de sus últimas entrevistas antes de partir de este mundo, señaló a la revista británica The Economist que Japón se encaminaba a “convertirse en una potencia nuclear en un plazo de cinco años”, una predicción que parece hoy menos lejana y más plausible bajo el liderazgo de la “Dama de Hierro de Japón”, Sanae Takaichi.