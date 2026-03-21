Silvio Rodríguez con su fusil había pedido

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Habana.- EFE

El Gobierno cubano entregó ayer un fusil AKM al conocido cantautor Silvio Rodríguez “en justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria ante cualquier agresión” de EEUU a la isla.

El músico recibió el fusil en un acto solemne, en presencia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y de manos del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, informó en redes sociales el Gobierno cubano.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas argumentó en redes sociales que otorgó a Rodríguez “su fusil de combate en cumplimiento de su noble y revolucionario reclamo” apenas dos días después de que el cantautor lo pidiera en un mensaje.