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“Para defender la Patria"

Silvio Rodríguez con su fusil había pedido

El músico recibió el fusil en un acto solemne, en presencia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y de manos del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Cantautor Silvio Rodríguez

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La Habana.- EFE

El Gobierno cubano entregó ayer un fusil AKM al conocido cantautor Silvio Rodríguez “en justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria ante cualquier agresión” de EEUU a la isla.

El músico recibió el fusil en un acto solemne, en presencia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y de manos del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, informó en redes sociales el Gobierno cubano. 

El Ministerio de las Fuerzas Armadas argumentó en redes sociales que otorgó a Rodríguez “su fusil de combate en cumplimiento de su noble y revolucionario reclamo” apenas dos días después de que el cantautor lo pidiera en un mensaje. 

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